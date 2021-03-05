شركة توزيع كهرباء الشمال تعلن تأهيل الشبكات المتضررة وإعادة التيار في مناطق غرب نينوى

2021/03/05 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلن معاون المدير العام للشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال المهندس هادي كريم هزاع، تأهيل الشبكات المتضررة وإعادة التيار الكهربائي في مناطق غرب نينوى”.وقال هزاع في تصريح لـ”النور نيوز” إن” عمليات التأهيل في قاطع غرب نينوى شملت مناطق البعاج، وسنجار وتلعفر، وغيرها من القصبات العائدة إلى محافظة نينوى، مشيراً إلى أنه” منذ …

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