قيس الخزعلي يغرد بشأن زيارة البابا للعراق

2021/03/05 | 23:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رحب الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، الجمعة، بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق.

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