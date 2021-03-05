محدث.. النفط يسجل أعلى تسوية منذ 2019 ويحقق مكاسب أسبوعية

2021/03/05 | 23:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت أسعار النفط ارتفاعها لأعلى مستوى منذ 2019 عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تمديد "أوبك+" تخفيضات الإنتاج في أبريل/نيسان، لتحقق مكاسب أسبوعية قوية.

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