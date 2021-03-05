الكفائي بتصريح متلفز : زيارة البابا تعد معلما مهما في تاريخ العراق لانها وحدت معظم العراقيين الذين رحبوا بها

2021/03/05 | 23:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عد الكاتب والصحفي حميد الكفائي زيارة بابا الفاتيكان الى العراق معلما مهما في تاريخ العراق لانها وحدت معظم العراقيين الذين رحبوا بزيارة البابا.وقال في تصريح متلفز تابعته وكالة /نينا/ للانباء/ الليلة ان الزيارة هي تاكيد على هوية العراق ودليل على ان المجتمع الدولي يهمه العراق صاحب الحضارات العريقة والتاريخ الطويل./انتهى

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