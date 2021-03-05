2021/03/05 | 23:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / توشحـت واجهـات كبرى المجمعـات التجاريـة والمباني الرسميـة الحكومية والعامـة وسط العاصمـة بغداد ، مساء اليوم ، بصور ضوئيـة مجسـمة لقداسة البابا فرنسيس مطرزة بالعلم العراقي وعلم الفاتيكان ، احتفاء بالزيارة التاريخيـة للحبر الاعظم الى العراق ، والتي بدأت اليوم الجمعـة ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجمعـات بغداد ومبانيهـا تتوشح بصور ضوئية مجسمة لقداسة البابا فرنسيس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجمعـات بغداد ومبانيهـا تتوشح بصور ضوئية مجسمة لقداسة البابا فرنسيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).