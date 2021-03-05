الطبيعةُ الإنسانيةُ ملتقى الأضدادِ - عبدالجبار الرفاعي

2021/03/05 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالجبار_الرفاعي من أهمّ الاكتشافات التي يكتشفها الإنسان في حياته هو اكتشافه لعجزه عن فهم نفسه فهمًا دقيقًا تامًا كاملًا ‏شاملًا، وعجزه عن اكتشافِ الطبيعة الإنسانية وفهمِها فهمًا علميًا تفصيليًا.



وإن كان بعضُ الناس لحظةَ تتحدث معه يخبرك أنه يعرفك بدقة وبالتفصيل، ويعرف كلَّ شيء في داخلك، وهو لا يدري أنك أنت لا تعرف نفسَك إلى هذه الدرجة التي يزعمها هو.



ما أقسى أن تكون نفسُ الإنسان غامضةً حتى لنفسه، ما لا يعرفه ا ......





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