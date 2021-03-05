البابا فرنسيس والسيستاني و

2021/03/05 | 23:56 - المصدر: فرانس 24

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في اليوم الثاني لزيارته إلى العراق يزور البابا فرنسيس المرجعية الشيعية آية الله علي السيستاني في النجف.



فما هي رمزية ودلالات هذا اللقاء؟ وما الذي يمكن أن ينتج عنه؟

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