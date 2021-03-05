مانشستر يونايتد يحدد مصير دي خيا

2021/03/05 | 23:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الجمعة، عن مفاجأة كبرى تتعلق بمستقبل الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد.وعاد دي خيا، في إجازة شخصية إلى إسبانيا، من أجل حضور ولادة طفله الأول، ومن المتوقع أن يستمر هناك لنهاية الشهر.وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن الإنجليزي دين هندرسون، سيكون الحارس الأول لليونايتد في الموسم المقبل، بينما يبدو أن دي خيا لن يكون له مكان في أولد ترافورد.وأضافت أن هندرسون، 23 عامًا، الذي خاض مباراة كريستال بالاس قبل يومين، سيحرس مرمى اليونايتد في المباريات الـ5 المقبلة على الأقل.وأشارت الصحيفة، إلى أن مانشستر، بدأ يفكر في بيع دي خيا صاحب الـ30 عامًا، الصيف المقبل.وأوضحت أن هندرسون كان مُحبطًا من التواجد على مقاعد البدلاء، بعد المستويات التي قدمها مع شيفيلد، لدرجة أنه كان يفكر في الرحيل عن اليونايتد، وبالفعل كان هناك اهتمام من جانب دورتموند، وتوتنهام.ومع ذلك، فإنه لا توجد نية لدى مانشستر يونايتد، في التخلي عن هندرسون، والأقرب للرحيل سيكون دي خيا.

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