منتقد بارز لشركات التكنولوجيا ينضم لفريق البيت الأبيض

2021/03/05 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، انضمام تيم وو، أستاذ كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، إلى فريق الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليعمل مساعدا خاصا لشؤون التكنولوجيا وسياسة المنافسة

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