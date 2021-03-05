20 قتيلا على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في مقديشو

2021/03/05 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نقلت وكالة “رويترز” عن خدمة الإسعاف أن 20 شخصا على الأقل قتلوا جراء انفجار سيارة مفخخة، هز اليوم الجمعة العاصمة الصومالية، مقديشو.

وقال المسؤول في مؤسسة خدمة “آمين” للإسعاف، عبد القدير أدن، لـ”رويترز”، مساء الجمعة: “نقلنا حتى الآن 20 قتيلا و30 مصابا من موقع الانفجار”.

ووقع الهجوم خارج مطعم يمني قرب الميناء في مقديشو في وقت متأخر من الجمعة، وذكر شهود عيان ووسائل إعلام رسمية أن إطلاقا للنار أعقب الانفجار الذي غطى المنطقة بسحابة من الدخان.

وقال أحمد عبد الله، أحد سكان المنطقة في تصريح لـ”رويترز”: “انفجرت سيارة مسرعة عند المطعم.



كنت ذاهبا إلى المطعم لكنني عدت سريعا عندما وقع الانفجار وغطى المنطقة بالدخان”.

وذكر راديو مقديشو الرسمي أن الانفجار أسفر أيضا عن خسائر في الممتلكات وأن الشرطة طوقت المنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ونفذت حركة “الشباب” الإسلامية المتشددة هجمات مشابهة في الصومال ومناطق أخرى في إطار حملتها للإطاحة بالحكومة في البلد الواقع بمنطقة القرن الإفريقي.

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