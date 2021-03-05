ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة يتراجع بعكس التوقعات

2021/03/05 | 23:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفض ائتمان المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال يناير/كانون الثاني، مع تراجع الائتمان المتجدد.

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