مذيعة تثير الاستغراب في بث مباشر (فيديو)

2021/03/05 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 9 دقیقة

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اثارت المذيعة المصرية "منى العراقي" استغراب مشاهديها، الجمعة، بعد قيامها بخداع مشاهديها في بث مباشر على فيسبوك وهي ترتدي طرحة الزفاف.

وكانت المذيعة قد وعدت جمهورها بأنها ستعلن ارتباطها في "بث مباشر" عبر صفحتها على "فيسبوك" في تمام الساعة 5:30 مساء بتوقيت القاهرة، ولكن عندما حان موعد البث المباشر، فوجئ مشاهدو منى عراقي بعدم احتفالها بزفافها كما وعدت، وإنما بإعلان إطلاق برنامجها التلفزيوني الجديد، والذي تعود به إلى الشاشة بعد فترة من الوقف عن العمل.

وتظهر منى عراقي في البث المباشر وهي تضرب الدف والطبلة، وتغني أغنية "دقوا المزاهر" الخاصة بالأعراس.

وأوضحت عراقي لمتابعيها أن ما قصدته بارتباطها هو ارتباطها بالشاشة وتقديم البرامج التلفزيونية.

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