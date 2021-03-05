الشابندر يستغرب من حفل استقبال بابا الفاتيكان (صورة)

2021/03/05 | 23:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استغرب السياسي المستقل عزت الشابندر، الجمعة، من استخدام السيوف في الحفل الرمزي لاستقبال بابا الفاتيكان في مدينة بغداد والتي تلقب بدار السلام.

وكتب الشابندر في تغريدة على تويتر، اليوم (5 اذار 2021)، انه "هل يوجد بينكم من يدلني على رمزية استقبال السيوف لضيف ( السلام ) بدار ( السلام )".

جدير بالذكر ان بابا الفاتيكان كان قد استقبل بالفلكلور العراقي والجوبي والسيوف في مطار بغداد، مما اثار ردود افعال على مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار الرسالة المراد ايصالها الى البابا الذي يلقب برجل السلام مستغربين من اللجنة التي نظمت حفل الاستقبال.

ا.ح

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