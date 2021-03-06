لوحة لشارع أبي رود بأكثر من 50 ألف دولار

2021/03/06 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيعت‭ ‬لوحة‭ ‬لشارع‭ ‬أبي‭ ‬رود‭ ‬اللندني‭ ‬المحبب‭ ‬لدى‭ ‬جمهور‭ ‬فرقة‭ ‬بيتلز،‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ (‬51500‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬علني‭ ‬شهد‭ ‬منافسة‭ ‬محمومة‭ ‬بين‭ ‬المزايدين‭.‬ وتخطت‭ ‬قيمة‭ ‬اللوحة‭ ‬العائدة‭ ‬للحي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬استوديو‭ ‬كانت‭ ‬تسجل‭ ‬فيه‭ ‬الفرقة‭ ‬البريطانية‭ ‬الأسطورية‭ ‬أعمالها،‭ ‬التقديرات‭ (‬بين‭ ‬ألف‭ ‬جنيه‭ ‬استرليني‭ ‬وألفين‭) ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المزاد‭ […]

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