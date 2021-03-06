البابا يهدي مسبحة الصلاة الى زعيم حركة بابليون ريان الكلداني

2021/03/06 | 00:17 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد اهدى البابا فرنسيس مسبحة الصلاة الى زعيم حركة بابليون ريان الكلداني.

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