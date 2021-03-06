2021/03/06 | 00:20 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، ليصعد "داو جونز" بأكثر من 570 نقطة، محققاً مكاسب أسبوعية.

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