2021/03/06 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحمل البابا فرنسيس معه قطعة من العراق إلى الفاتيكان، وهي عبارة عن منحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الصليب التي حفرها أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة بغدادية، وصنعت خصيصا على شرف الحبر الأعظم في زيارته التاريخية إلى العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("لها أهمية رمزية".. قطعة من العراق سترافق البابا فرنسيس إلى الفاتيكان) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("لها أهمية رمزية".. قطعة من العراق سترافق البابا فرنسيس إلى الفاتيكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).