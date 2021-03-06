العراق يتصدر شاشات مئات الفضائيات والقنوات العالميـة في زيارة بابا الفاتيكـان

2021/03/06 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تصدر العراق ، للمرة الاولى ومنذ عقود ، شاشات 384 قناة فضائيـة ومحطـة تلفزيونية في معظم دول العالم ، التي تناقلت تفصيليـا مراسم الزيارة التاريخيـة لقداسة الحبر الاعظم للفاتيكان البابا فرنسيس غداة وصولـه الى العاصمـة بغداد اليوم الجمعـة ./انتهى5

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