زيارة البابا للعراق و (جنة) رأسمالية سويسرا (الحالية او المعاد اختراعها)! - طلال الربيعي

2021/03/06 | 00:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي كنبت في مكان آخر ان "زيارة البابا تستثمرها السلطة العراقية بتجميل قباحاتها وتقوية رصيدها وموقفها تجاه قوى الشعب الذي يعاني الامرين من السلطة.



ان الزيارة, شاءت ام ابت, تخدم سلطة رجال الدين وحيتان الفساد ومنتهكي حقوق الانسان في العراق.وشعار الضيف والمضيف هو يا -رجال الدين اتحدوا-! انهم يسعون الى نصرة بعضهم البعض بعد اكتشاف الناس الكثير من المشتركات بين رجال الدين من فساد مالي واداري هائ ......





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