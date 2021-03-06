البابا في العراق:لتصمت الأسلحة وكفى تطرفاً وتحزبات وسوء استعمال للسلطة

2021/03/06 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ أطلق‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬نداء‭ ‬عاجلا‭ ‬بعد‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬تاريخية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬الى‭ ‬بلد‭ ‬دمرته‭ ‬الحروب‭ ‬والنزاعات،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لتصمت‭ ‬الأسلحة‭!‬‮»‬،‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬‮«‬من‭ ‬يصنع‭ ‬السلام‮»‬‭.‬واستقبله‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬المطار‭ ‬ثم‭ ‬برهم‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬في‭ ‬قصره‭ ‬الرسمي‭.‬وقال‭ ‬الحبر‭ ‬الاعظم‭ ‬في‭ ‬القصر‭ […]

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