البابا وجُلساء الصف الأول

2021/03/06 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الزيارة البابوية مهمة للعراق، وقيل فيها الكثير من حماس وترحيب وأمل ورجاء وتأويل وتنبؤات مبكرة وعتب على التأخير، وهذا كله يأتي من كونها الأولى لبلاد الرافدين مهد الأنبياء والاولياء .الدعوات التي أطلقها البابا فرنسيس بشأن نبذ السلاح والتطرف والتحزب وسوء استخدام السلطة والفساد، هي مفردات طموح العراقيين الذين خاضوا غمار الدماء […]

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