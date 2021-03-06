مصافحات مترددة وابتسامات خجولة تطغى على الزيارة البابوية

2021/03/06 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭,-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬شكّلت‭ ‬المصافحات‭ ‬المترددة‭ ‬والابتسامات‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬الكمامات‭ ‬والقيود‭ ‬الصحية‭ ‬الصارمة،‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬علامات‭ ‬الرحلة‭ ‬البابوية‭ ‬التاريخية‭ ‬إلى‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يمر‭ ‬العالم‭ ‬بوقت‭ ‬عصيب‭ ‬بسبب‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭.‬كان‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬الجمعة‭ ‬وقبل‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬بغداد‭ ‬إنه‭ ‬سيحاول‭ ‬‮«‬اتباع‭ ‬التوجيهات‭ ‬وعدم‭ ‬مصافحة‭ ‬الجميع،‭ ‬لكنني‭ ‬لا‭ […]

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