التطبيعية توضح أسباب رفع العقوبة عن مهاوي

2021/03/06 | 00:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأوضحت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، اسباب رفع العقوبة عن لاعب فريق الشرطة علاء مهاوي.وذكرت اللجنة في بيان للهيأة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قرار رفع العقوبة عن لاعب فريق الشرطة (علاء مهاوي) هو قرار منفصل عن القرار الأول الذي نص على حرمانه لثلاث مباريات مع دفع غرامة مقدارها مليونان دينار" . واضافت، ان "المادة ( 133 ) نصت على ان من حق الانضباط مراجعة القرارات، كما يحق للجنة أيضا إيقاف تنفيذ العقوبات حسب المادة ( 34 )، لاسيما العقوبة التي تقل عن خمس مباريات، على أن يوضع اللاعب تحت المراقبة من قبل اللجان القضائية، وفي حال تكرار المخالفة تُستأنف العقوبة مع فرض عقوبات أخرى حسب المخالفة" . وبينت اللجنة، ان العقوبات الخاصة في لائحة الانضباط هي قرارات خاصة ولا علاقة لها بقانون أصول المحاكمات الجزائية، ولكون هذه العقوبات تقويمية للاعبين والأندية المخالفة، وليست تنكيلية او انتقامية، ناهيك عن التزام اللاعب بقرار اللجنة الأول واحترامه للقرار ، فضلا عن تسديده مبلغ الغرامة، وتقديمه للالتماس، فمن حق لجنة الانضباط مراجعة قرارها وإصدار قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة . وأشارت اللجنة إلى ان هذا القرار ليس الأول من نوعه هذا الموسم ، ففي تاريخ 19/1/2021 تم إيقاف تنفيذ عقوبة أحد مدربي دوري الدرجة الأولى.

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