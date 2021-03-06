تويتر تختبر خاصية

2021/03/06 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة تويتر، الجمعة، عن اختبارات تجريبية لخاصية "التراجع عن الإرسال"، والتي ستتيح لمستخدمي الموقع سحب تغريداتهم خلال وقت قصير قبل نشرها

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