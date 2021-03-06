ترحيب عام بزيارة البابا واستغراب سني وفصيل مسلح يعترض

2021/03/06 | 01:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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رغم الترحيب العام بزيارة بابا الفاتيكان الى العراق، الجمعة، الا ان فصيل كتائب حزب الله اعلنت رفضها للزيارة والسنة ابدوا استغرابهم من زيارة مراجعهم الدينية.

فقد ابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ترحيبه بالزيارة وقد كتب في تغريدة مقتضبة على تويتر، اليوم (5 اذار 2021)، "اهلا وسهلا بالبابا فرنسيس"، كما ورحب زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي ترحيبه بزيار البابا قائلا: انه "نرحب بزيارة البابا فرنسيس في العراق العظيم مهد الحظارات والتاريخ وبلد الانبياء والاولياء".

وقد ابدى كل من سرايا اولياء الدم وكتائب سيد الشهداء ترحيبها بزيارة البابا للعراق ولقائه بالمرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف.

ةقد شد عن هذه المواقف كتائب حزب الله والتي اعلنت عدم تفاوؤلها بالزيارة حيت كتب ابو علي العسكري على تويتر، انه "يجب ان لا نتفائل كثيرا بزيارة (بابا الفاتيكان) الى العراق وانه سيجعل ديارنا بردا وسلاما".

اما الموقف السني فلم يختلف عن الموقف العام في ترحيبهم بزيارة البابا غير انهم ابدوا استغرابهم لعدم زيارته لمراجعهم الدينية، حيث قال زعيم جبهة الانقاذ، أسامة النجيفي، في تغريدة على "تويتر" انه "بقلوب محبة نرحب بزيارة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس الأول للعراق، ونعد زيارته رسالة للسلام بين العراقيين والعالم ، ونستغرب خلو برنامجه من زيارة المرجعية السنية للمجمع الفقهي في جامع الامام أبي حنيفة النعمان".

إلى ذلك كتب رئيس المجلس التنفيذي المركزي لحزب "تقدم"، النائب محمد الكربولي، على "تويتر أيضا" ، ان "المرجعية الدينية السنية في العراق لا تقل عن الازهر الشريف بمصر، نتفهم الظروف المعقدة التي تعرقل لقاء سماحة البابا بمرجعيتنا الكبيرة، ورغم محاولات اقصاء وتهميش دور المكون السني الكبير..



ونرحب بقدوم سماحته الى العراق".

ا.ح

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