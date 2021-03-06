البنتاغون يعلن موقفه من الرد على هجمات

2021/03/06 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، إن الولايات المتحدة سترد على هجمات قاعدة "عين الأسد" الجوية، إذا وجدت ضرورة لذلك، في الزمان والمكان المناسبين

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