السعودية تعلن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كورونا

2021/03/06 | 02:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية، إن السلطات ستخفف من القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك على الترفيه والفاليات، وستعيد فتح دور السينما وصالات الألعاب الرياضية، اعتبارا من الأحد الموافق السابع من مارس

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