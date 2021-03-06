قضية جورج فلويد.. قرار قضائي بإضافة تهمة جديدة للشرطي المتهم بقتله

2021/03/06 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت محكمة استئناف في ولاية مينيسوتا، الجمعة، إنه يتعين على محكمة ابتدائية بحث إضافة تهمة قتل من الدرجة الثالثة ضد ديدريك شوفين، ضابط الشرطة المتهم في مقتل الأميركي الأسود جوروج فلويد.

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