سلمان رشدي متحدثا عن الشعر والقصة القصيرة والخيال.. - حكمت الحاج

2021/03/06 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمت_الحاج _____________المُحاورهل هناك أي شيء خاص تقرأه لمساعدتك أثناء اشتغالك على الرواية؟رشديأقرأ الشعر.



عندما تكتب رواية، من السهل جدًا أن تتسلل اليك أجزاء غريبة من الكسل والارتخاء اللغوي.



الشعر هو أكبر وسيلة لتذكير نفسي بالاهتمام باللغة.



لقد كنت أقرأ الكثير من تشيسلاف ميلوش وما زلت.



(شاعر بولندي حاز نوبل للآداب عام 1980).



وبعد ذلك ، على المقلب الاخر ، كنت أقرأ مذكرات بوب ......





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