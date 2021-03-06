قرار تاريخي.. تعديل قواعد

2021/03/06 | 03:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، الجمعة، أن حالات "لمسة اليد" غير المتعمدة، التي تؤدي إلى هدف أو حصول فريق ما على فرصة للتسجيل، لن تعتبر مخالفة، اعتبارا من شهر يوليو المقبل

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