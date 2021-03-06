الصين وروسيا تعيقان إصدار بيان في مجلس الأمن حول إقليم تيغراي

2021/03/06 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن إصدار بيان يدعو إلى إنهاء العنف في إقليم تيغراي، بسبب معارضة الصين وروسيا، حسب ما أكد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس

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