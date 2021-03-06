بعد اتهامات

2021/03/06 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرك نواب في ولاية نيويورك، الجمعة، لتجريد حاكم الولاية، أندرو كومو، من سلطات الطوارئ التي منحت له للتعامل مع جائحة فيروس كورونا

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