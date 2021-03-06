"مؤتمر لتشكيل حكومة".. تحرك دبلوماسي أميركي "قد ينهي" الاتفاق مع طالبان

2021/03/06 | 06:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون أميركيون وأفغان إن الموفد الأميركي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، اقترح فكرة عقد مؤتمر كبير لقادة الأفغان وطالبان لتشكيل حكومة مؤقتة، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال مساء الجمعة

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