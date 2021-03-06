نسبة غير مسبوقة.. النساء يمثلن

2021/03/06 | 07:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد البرلماني الدولي أن مشاركة النساء في المجالس التشريعية بأنحاء العالم وصلت إلى نسبة غير مسبوقة تبلغ 25.5 %.

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