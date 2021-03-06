أرض السلام .. رسول السلام ..مرجع السلام

2021/03/06 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر الزيارة التي يقوم بها البابا فرنسيس الى العراق، هي اول زيارة لرئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم، الى هذا البلد العريق، الذي يعتبر، مهد الحضارا...

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