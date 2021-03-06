البابا في النجف للقاء تاريخي بالمرجع السيستاني

2021/03/06 | 07:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واحدة من أهمّ محطات زيارة البابا فرانسيس التاريخية يشهد العراق اليوم السبت لقاءا غير مسبوق يجمع بين البابا فرنسيس، الزعيم الروحي لـ1,3 مليار مسيحي...

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