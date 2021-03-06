"تحتاج طفرة مواليد".. الصين بصدد تغيير سياسة تنظيم الأسرة لتجنب أزمة ديموغرافية

2021/03/06 | 07:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجتمع الآلاف من المندوبين البرلمانيين والمستشارين والمسؤولين في بكين هذا الأسبوع لإقرار التشريعات التي تمت الموافقة عليها مسبقا، والتي تتعلق بالتغييرات في القواعد الصينية الصارمة التي تحد من عدد المواليد، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

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