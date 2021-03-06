هبوط اضطراي لطائرة

2021/03/06 | 08:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طائرة بوينغ من طراز "737 ماكس" تابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" بتنفيذ هبوط اضطراري في مطار نيوارك ليبرتي بولاية نيوجيرسي الأميركية، الجمعة، بعد أن اضطر قائدها لإيقاف تشغيل المحرك بسبب خلل ميكانيكي محتمل.

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