قطعة من العراق سترافق البابا إلى الفاتيكان!

2021/03/06 | 08:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيحمل البابا فرنسيس معه قطعة من العراق إلى الفاتيكان.

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