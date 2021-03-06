ماذا تحتوي حقيبة البابا السوداء..وماقاله هو عن مفتاح القنبلة الذرية؟!

2021/03/06 | 08:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة البابا فرانسيس وهو يحمل حقيبة سوداء، عند صعوده لسلم الطائرة متوجها إلى العراق، اعادت الى الاذهان تساؤلات عن محتوى حقيبة البابا فرانسيس ومدى أهم...

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