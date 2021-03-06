"لقاء الباب المغلق".. البابا والسيستاني يجتمعان لمدة ساعة بعيدا عن الإعلام

2021/03/06 | 08:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الثاني من زيارته العراق وسط إجراءات أمنية مشددة، يلتقي البابا فرنسيس، السبت، بالمرجع الأعلى للشيعة علي السيستاني في النجف بجنوب البلاد، بينما لن يُسمح للإعلام بحضور اللقاء الذي يبدأ الساعة الثامنة صباحا (06,00 بتوقيت غرينتش).

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