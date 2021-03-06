بايدن يمدد سريان قانون الطوارئ بشأن العقوبات على إيران

2021/03/06 | 08:43 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن سريان قانون الطوارئ الوطني حول العقوبات على إيران، الصادر في عام 1995 لمدة عام آخر.وقال بايدن ، في مذكرة بشأن تمديد سريان القانون، إن "أعمال وسياسات حكومة إيران لا تزال تمثل خطرا استثنائيا على الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة".وأضاف أنه لذلك اتخذ القرار بتمديد قانون الطوارئ الوطني الذي تم إصداره في 15 آذار عام 1995 في عهد الرئيس بيل كلينتون.ووجه بايدن المذكرة بهذا الصدد إلى الكونغرس، حسبما ورد في الموقع الرسمي للبيت الأبيض./انتهى9

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