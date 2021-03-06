موكب البابا يتجه نحو منزل السيد السيستاني

2021/03/06 | 08:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ افاد مراسل “الايام نيوز”، اليوم السبت، ان موكب البابا فرنسيس توجه نحو منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.وقال المراسل ان موكب البابا توجه فور وصوله مطار النجف الى منزل المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني.فيما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية ان “السيد السيستاني وبابا الفاتيكان سيعقدان لقاءً مغلقاً لمدة ساعة”.

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