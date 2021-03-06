اللقاء التاريخي.. وصول طائرة بابا الفاتيكان إلى النجف

2021/03/06 | 08:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

وصلت الطائرة التي تقل البابا فرانسيس، إلى مطار النجف، استعداداً للقاء المرتقب بين البابا والمرجع الأعلى السيد علي السيستاني، في النجف القديمة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن طائرة البابا حطت في مطار النجف، حيث سيتوجه بعدها البابا الى منزل المرجع السيستاني لإجراء اللقاء المرتقب بين الاثنين.

وأشار الى أن البابا لن يمكث طويلاً طويلاً في النجف، إذ سيتوجه بعدها الى الناصرية وتحديداً إلى مدينة أور، وهي المحطة الثالثة في زيارته التي دخلت يومها الثاني.

وكان البابا قد وصل، أمس الجمعة، إلى بغداد، في زيارة هي الأولى من نوعها، وتستمر لـ 3 أيام.

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