الصحة العالمية تتوقع موعد نهاية فيروس كورونا

2021/03/06 | 08:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توقعت منظمة الصحة العالمية يوم أمس الجمعة، انتهاء جائحة كورونا مطلع عام 2022.وقاال رئيس المكتب الإقليمي الأوروبي للمنظمة، هانز كلوغ، أن “أسوأ سيناريو أصبح وراءنا، بعد أن أضحينا نعرف المزيد عن الفيروس مقارنةً بعام 2020 عندما بدأ الوباء في الانتشار”.وأضاف كلوغ أن “عدد الإصابات انخفض حول العالم بنسبة 16%، مؤكداً أن الفيروس سيبقى بين الناس إلى نهاية العام الحالي، لكن من المتوقع أن تقل القيود الاحترازية مع بداية العام القادم، خصوصاً إذا سارت حملات التطعيم على النهج الصحيح”.وشدد على أن “هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يعرف بالضبط كيف سيتطور الوضع، وما إذا كانت […]

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