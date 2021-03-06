دورتموند يعلن غياب 3 لاعبين مهمين عن موقعة بايرن ميونيخ

2021/03/06 | 09:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قال بوروسيا دورتموند في بيان، إنه تلقى ضربة قوية بغياب جيدون سانشو، ورافائيل غيريرو، وجيوفاني رينا، عن مواجهة بايرن ميونيخ، اليوم السبت، في الجولة الـ24 من الدوري الألماني.واستبدل الجناح سانشو، وزميله غيريرو خلال مباراة دور الثمانية لكأس ألمانيا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تعرضهما لإصابة عضلية طفيفة، لكن لم يتماثلا للشفاء بعد.ولم يتضح […]

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