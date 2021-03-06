بابا الفاتيكان يلتقي السيد السيستاني

2021/03/06 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف- واع التقى المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني بابا الفاتيكان في النجف الاشرف.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) إن " بابا الفاتيكان وصل الى المدينة القديمة في النجف الاشرف والتقى السيد السيستاني في مكتبه".ووصل البابا فرانسيس، اليوم السبت، الى محافظة النجف الأشرف المحطة الثانية في زيارة البابا الى العراق قبل زيارته الى مدينة أور في محافظة ذي قار.

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