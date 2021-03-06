بابا الفاتيكان يلتقي المرجع الأعلى علي السيستاني في حدث غير مسبوق

2021/03/06 | 09:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وصل بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، السبت، إلى منزل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في أهم أحداث الزيارة التاريخية إلى العراق.

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واستقبل البابا في شارع الرسول وسط المدينة القديمة (6 آذار 2021) بإطلاق طيور بيضاء، فيما قال مراسلنا إن البابا التقى بالمرجع الأعلى.

ويشهد اليوم السبت، لقاء غير مسبوق يجمع بين البابا فرنسيس، والمرجع الشيعي الأعلى، علي السيستاني، بمدينة النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة البابا التاريخية إلى البلاد.

وبعدما كان قد التقى البابا زعماء الطوائف الكاثوليكية أمس الجمعة في بغداد، يمد اليد اليوم إلى المسلمين الشيعة بزيارته أية الله، علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عاما، والذي لا يظهر في العلن أبدا، في منزله المتواضع في مدينة النجف على بعد 200 كلم إلى جنوب بغداد.

وسيعقد الرجلان لقاء مغلقا لمدة ساعة، يأتي بعد عامين من توقيع البابا فرنسيس وثيقة الأخوة الإنسانية مع إمام الأزهر، إحدى أبرز المؤسسات التابعة للمسلمين السنة ومقرها مصر.

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