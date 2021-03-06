البابا فرنسيس يصل إلى النجف للقاء السيستاني

2021/03/06 | 09:14 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا سيبحث مع السيستاني الوضع في العراق و المنطقة (فرانس برس)

وصل البابا فرانسيس، صباح اليوم السبت، إلى محافظة النجف للقاء المرجع الديني علي السيستاني، في لقاء يعد الأهم في زيارة البابا التي بدأها أمس الجمعة، بلقاء القيادات السياسية العراقية، ومن ثم زار كاتدرائية سيّدة النجاة في بغداد.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان (البابا والسيستاني) اجتماعاً لمدة ساعة واحدة، بعدها سيلقي البابا كلمة له، ووفقا لمصدر مقرب من مكتب السيستاني، فإن النجف استعدت لهذا اللقاء المهم، وغير المسبوق.

وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد" أن "زيارة البابا تأتي للتأكيد على إحلال السلام والاستقرار في العراق، وهي تنسجم مع توجه المرجعية الدينية العليا، التي حرصت على ذلك، ومنعت الفتن في العراق" حسب قوله.

وأضاف "سيبحث الجانبان الوضع في العراق والمنطقة، وأهمية الرسالة الدينية، التي يجب أن يتحلى بها رجال الدين من كافة الأديان والطوائف، للعمل على نشر مبدأ التآخي والوئام والقبول بالآخر"، مشيراً إلى أن "اللقاء سيكون بعيداً عن الإعلام، وسيصدر المكتب بياناً عقب ذلك يوضح به أهم مجرياته".

واتخذت النجف استعدادات وإجراءات مشددة لوصول البابا، وقال محافظ النجف لؤي الياسري، "الاستعدادات الأمنية بدأت مبكراً، وشهدت المحافظة عمليات استباقية استعداداً لزيارة البابا، حيث تشترك بالخطة الأمنية مختلف الصنوف في الدفاع والداخلية والحشد الشعبي".

وأشار إلى أن "المحافظة أعدت أيضاً خطة خدمية وإدارية ولوجستية وإعلامية، لإبراز أهمية هذه الزيارة التاريخية إلى المرجعية الدينية".

وسينتقل البابا بعد لقاء السيستاني، إلى مدينة أور التاريخية بمحافظة ذي قار (جنوبي العراق)، حيث مكان مولد النبي إبراهيم، وسيشارك البابا في المدينة الصلاة مع مختلف الديانات والطوائف، تأكيداً على السلام والتعايش والتسامح.

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