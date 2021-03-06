2021/03/06 | 09:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اتهمت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيبة نجيب ، السبت، اطرافا سياسية بالسعي لعرقلة تمرير قانون موازنة العام الحالي 2021.

وقالت نجيب في تصريح لـ/المعلومة/ ان “قوى سياسية داخل مجلس النواب تسعى الى عرقلة تمرير قانون موازنة العام الحالي 2021 وتحاول باي طريقة عدم التوصل الى حلول”.

واضاف ان “الكتل السياسية تحاول اغلاق اي طريق لحل الازمات المالية والاقتصادية والسياسية بين حكومتي اربيل وبغداد”، مبينة أن “الموازنة لا يمكن ان تمرر باي طريقة الا بعد الاتفاق واعلانه بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أكد في وقت سابق، أن مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه.



انتهى/ 25د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يتهم قوى سياسية بعرقلة تمرير الموازنة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي يتهم قوى سياسية بعرقلة تمرير الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).